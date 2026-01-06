Znamy wszystkich ćwierćfinalistów Pucharu Narodów Afryki

W Marakeszu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej byli zdecydowanymi faworytami i wywiązali się z tej roli już w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Amad Diallo (20.) i Yan Diomande (32.). Wynik ustalił w końcówce spotkania Bazoumana Toure (87.).

W Rabacie piłkarze Algierii mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale długo niewiele z tego wynikało. Co więcej, zespół trenera Vladimira Petkovicia w pierwszej połowie nie oddał żadnego strzału na bramkę. Niewiele pracy miał także syn Zinedine’a Zidane’a, Luca, który był ostatnią przeszkodą dla Kongijczyków.

Pod koniec dodatkowego czasu wprowadzony na boisko kilka minut wcześniej Adil Boulbina (119.), najlepszy strzelec sezonu 2024/25 algierskiej Ligue 1, zdobył zwycieską bramkę. W drużynie DR Konga nie zagrał obrońca Legii Steve Kapuadi, który był tylko wpisany do protokołu meczowego.

We wtorek kibice z Algierii i DR Konga nie byli jedynymi obcokrajowcami, którzy zapełnili trybuny Stadionu Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie. Mecz obserwowała również niewielka grupa Amerykanów, którzy przyjechali zebrać cenne informacje. Delegacja agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI) przebywa od ostatniego weekendu w Maroku w ramach obserwacji przed mistrzostwami świata 2026, które wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone wraz z Kanadą i Meksykiem. Jak ujawniły lokalne media, Amerykanie interesowali się rozmieszczeniem służb porządkowych, sposobem kontroli kibiców z wykorzystania precyzyjnych systemów monitoringu wizyjnego oraz dronów.

Pary ćwierćfinałowe utworzyły Mali i Senegal, Kamerun i Maroko, Nigeria z Algierią oraz Egipt z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mecze tej fazy odbędą się w piątek i sobotę. Finał zaplanowano na 18 stycznia na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.

Wyniki 1/8 finału:



Senegal - Sudan 3:1 (2:1)

Mali - Tunezja 1:1 po dogr. (1:1, 0:0), karne 3-2

Maroko - Tanzania 1:0 (0:0)

RPA - Kamerun 1:2 (0:1)

Egipt - Benin 3:1 po dogr. (1:1, 0:0)

Nigeria - Mozambik 4:0 (2:0)

Algieria - DR Konga 1:0 po dogr. (0:0)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Burkina Faso 3:0 (2:0)

Program ćwierćfinałów:

9 stycznia, piątek



Mali - Senegal (godz. 17.00, Tanger)

Kamerun - Maroko (20.00, Rabat)

10 stycznia, sobota



Algieria - Nigeria (17.00, Marakesz)

Egipt - Wybrzeże Kości Słoniowej (20.00, Agadir)

PAP