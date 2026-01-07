EuroCup: Śląsk Wrocław - Hapoel Midtown Jerozolima. Relacja live i wynik na żywo

Wrocławianie mają ostatnio nienajlepsza passę w tych rozgrywkach - przegrali cztery spotkania z rzędu. Pocieszeniem dla ich kibiców może być fakt, że ostatnią wygraną zespół odniósł w meczu, w którym nie był faworytem - jak w rywalizacji z Hapoelem - nad ówczesnym liderem tabeli grupy Bahcesehir Stambuł 99:91 (18 listopada).

W ostatniej kolejce Wrocławianie, podopieczni łotewskiego trenera Ainarsa Bagatskisa, przegrali w Rumunii z UB-T Kluż Napoka 92:94.

Hapoel, legitymujący się bilansem 10-2, w 12. kolejce rozgromił BAXi Manresa 105:69, odnosząc dziewiąte zwycięstwo z rzędu.

Natomiast w pierwszym meczu rozegranym jeszcze w Belgradzie, gdzie klub z Jerozolimy walczył w domowych spotkaniach PE do końca listopada ze względu na sytuację polityczną w Izraelu, Hapoel pokonał Śląsk 86:69.

Śląsk z bilansem czterech wygranych w 12 spotkaniach zajmuje dziewiąte, przedostatnie miejsce w tabeli gr. A.

Liderem Hapoelu jest rozgrywający z przeszłością w NBA (m. in. New Orleans Pelicans) Jared Harper, który ma średnio w 18,6 punktów i 5,2 asyst w spotkaniu PE.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Hapoel Midtown Jerozolima na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

PAP