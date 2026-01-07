Fatalna diagnoza. Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki walczy z rakiem

Kevin Keegan, legendarny angielski napastnik, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki oraz były selekcjoner kadry narodowej, usłyszał druzgocącą diagnozę po tym, jak trafił do szpitala z dolegliwościami żołądkowymi. Rodzina 74-latka potwierdziła, że "King Kev" rozpoczął leczenie nowotworu.

Kevin Keegan w garniturze
fot: PAP
Smutne wieści przekazała najpierw rodzina byłego piłkarza, a następnie potwierdził je Newcastle United - klub, z którym Keegan jest silnie związany emocjonalnie. Ikona brytyjskiego futbolu trafiła do szpitala w celu zdiagnozowania przyczyn nawracających dolegliwości żołądkowych. Niestety, szczegółowe badania nie pozostawiły złudzeń i wykazały u 74-latka chorobę nowotworową.

 

Keegan to prawdziwa legenda angielskiej piłki, uwielbiana przez fanów, którzy nadali mu przydomek "King Kev". Na przełomie lat 70. i 80. należał do ścisłej światowej czołówki. Czarował na boisku w barwach Liverpoolu, z którym sięgnął po Puchar Europy, by następnie kontynuować karierę w Niemczech.

 

To właśnie jako zawodnik Hamburgera SV dwukrotnie z rzędu (1978, 1979) został nagrodzony Złotą Piłką, co nawet do dziś pozostaje wyjątkowym wyczynem wśród angielskich graczy. Był on również kapitanem reprezentacji "Synów Albionu", w której wystąpił ponad 60 razy.

 

Po zawieszeniu butów na kołku z powodzeniem sprawdził się w roli szkoleniowca. Prowadził między innymi Newcastle United, Manchester City, Fulham, a także kadrę narodową Anglii.

