Gdzie obejrzeć mecz Palmberg Schwerin - DevelopRes Rzeszów w siatkarskiej Lidze Mistrzyń?

Ze zmiennym szczęściem w aktualnej edycji Ligi Mistrzyń rywalizują siatkarki DevelopResu Rzeszów, które wcześniej pokonały Maricę Płowdiw 3:1 i niespodziewanie przegrały z Levallois Paris Saint Cloud 2:3.

Zobacz także: Zaskakująca decyzja! Siatkarka reprezentacji Polski rozstała się z klubem

Mistrzynie kraju, jeśli myślą o bezpośrednim awansie do ćwierćfinału (wystąpią w nim zwycięzcy grup), muszą szukać punktów w wyjazdowym meczu z SSC Palmbergiem Schwerin.

Format i zasady Ligi Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet, nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Transmisja meczu Palmberg Schwerin - DevelopRes Rzeszów w czwartek od godziny 17.45 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP