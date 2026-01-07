Gwiazda reprezentacji Polski się z tym nie kryje. Jest w związku z koleżanką z drużyny
Natalia Padilla-Bidas, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski, znalazła się na początku 2026 roku na ustach całych piłkarskich Niemiec. Wszystko z powodu... związku z koleżanką z Bayernu Monachium, Leną Oberdorf.
Choć Polka i Niemka zamieszczały wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych już od kilku miesięcy, to, że są parą, potwierdziły dopiero w Nowy Rok. Padilla-Bidas i Oberdorf pochwaliły się fotografią z Sylwestra, która - zdaniem niemieckich mediów - nie pozostawia wątpliwości co do ich relacji.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski trzecią drużyną świata! "Wiedziałyśmy, że medal jest w naszym zasięgu"
"Obie piłkarki patrzą na siebie z czułością, zupełnie jakby zdjęcie zostało wykonane tuż przed pocałunkiem. Ich pozy nie pozostawiają żadnych wątpliwości: sportsmenki są parą!" - czytamy w dzienniku "Bild".
49-krotna reprezentantka Polski wróciła do Bayernu Monachium po wypożyczeniach do 1.FC Koeln i hiszpańskiej Sevilli. Kilka miesięcy temu 23-latka zapisała się na stałe w historii polskiego futbolu, zdobywając pierwszą bramkę dla "Biało-Czerwonych" w historii występów żeńskiej kadry na mistrzostwach Europy. Miało to miejsce w wygranym 3:2 meczu z Danią na zakończenie fazy grupowej turnieju.
24-letnia Lena Oberdorf, wybranka naszej zawodniczki, to pomocniczka, grająca od 2024 roku w Bayernie Monachium. Wcześniej reprezentowała barwy VfL Wolfsburg i SGS Essen. W piłkarskim CV ma między innymi dwa mistrzostwa i cztery Puchary Niemiec oraz wicemistrzostwo Europy, zdobyte z kadrą Niemiec w 2022 roku.
Przejdź na Polsatsport.pl
Piłkarki Bayernu Monachium Natalia Padilla-Bidas i Lena Oberdorf są parą (ZDJĘCIA)