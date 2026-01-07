Iwanow: Kasa pełniejsza, kadra skromniejsza

Bożydar IwanowPiłka nożna

„Hype” wokół transferu Oskara Pietuszewskiego do FC Porto jest zrozumiały. Niecodziennie zdarza się, że tak renomowany klub wydaje prawie 10 milionów euro za nastolatka z Polski, który w Ekstraklasie rozegrał 32 mecze, a w europejskich pucharach „aż” 16, ale za to nie zapisał w nich żadnej asysty i żadnego gola.

Czterech piłkarzy na boisku, jeden z nich świętuje z podniesionymi rękami.
fot. Cyfrasport

Latem AS Roma sięgnęła po Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa, który w naszej lidze rozegrał jeszcze mniej meczów niż wychowanek „Jagi”. Kosztował prawie dwa razy mniej, lecz wiadomo – to obrońca. Istotniejsze jest bardziej to, jak transferowa sytuacja dynamicznie się zmienia. Że niezłe europejskie kluby drenują nasz wewnętrzny rynek, wydając tak grube pieniądze za piłkarzy z tak niewielką liczbą spotkań. Nie tak dawno trzeba było mieć poważniejszy mandat doświadczeń, by trafiać do Wolfsburga, Augsburga, Brugii czy Brighton. Choć gwarancji żadnej – tak po prawdzie - pokaźniejszy dorobek też nie dawał.

 

Trenerzy promujący takie „perełki” mogą czuć satysfakcję, ale z drugiej strony jest to uśmiech połączony z zafrasowaniem. Jasne, że zawsze będziemy z radością sprzedawać, ale jaką część zarobionych kwot będziemy przeznaczać na zasypywanie luk powstałych po wychodzących transferach? Lech jest w stanie uzupełniać kadrę swoimi „produktami”. W Białymstoku w kolejce czekają Sławomir Abramowicz, Bartosz Mazurek, może też Dawid Drachal. Legia zarobione pieniądze wydała, lecz w wielu przypadkach się pomyliła.

 

Jagiellonia w tym zacnym gronie (zaliczyć do niego należy też Raków Częstochowa i coraz mocniej rozpychający się Widzew) ma najskromniejsze możliwości, ale sprzedaje w ostatnim czasie sporo. Adrian Siemieniec nie tylko „ulepił” Pietuszewskiego czy młodzieńców wspomnianych, ale i wcześniej Bartłomieja Wdowika, Dominika Marczuka czy sprzedanego do Lecha Mateusza Skrzypczaka. Zawsze powtarzam, że w piłce, w ocenie pracy szkoleniowca, liczą się nie tylko wyniki, ale też liczba piłkarzy, których dany trener ukształtował, rozwinął i wypromował. Gdy oni odchodzą, szkoleniowiec pozbawia się jednak swoich najważniejszych narzędzi. Czy przy potencjalnym gorszym sezonie powinno się go gorzej oceniać?

 

Gdy pojawiła się informacja, że Adrian Siemieniec związał się z agencją menedżerską SEG, mogła zapalić się lampka. Trener ma prawo do takiego ruchu i nie oznacza to wcale, że zamierza już „uciekać”. Jednak w Polsce nikt nie będzie Fergusonem w Manchesterze ani Wengerem w Arsenalu – nie licząc Tomasza Tułacza. Siemieniec wśród trenerów w Ekstraklasie ma w tej chwili najdłuższy staż. Za trzy miesiące miną trzy lata odkąd pracuje dla „Dumy Podlasia”. Pomijając Puchar Polski zrobił w tym czasie zdecydowanie więcej niż ktokolwiek by oczekiwał.

 

Klub przeżył najpiękniejszy czas, do tego zgadza się kasa. Wyjść z naszej ligi – z polskim paszportem – na Zachód to niełatwa sprawa. Czy Siemieniec jest w stanie znaleźć w Polsce lepsze miejsce do pracy niż „Jaga”? Legia – zajęta przez Marka Papszuna. Lech? Tu można by się zastanowić, ale w „Kolejorzu” często celują w zagraniczne nazwiska. Raków? Widzew? To moim zdaniem nie jest „lep” na Siemieńca.

 

Być może dlatego mocna agencja przy jego nazwisku pojawiła się właśnie teraz.

