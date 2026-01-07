Jastrzębski Węgiel poznał kolejnego rywala w europejskich pucharach. Konieczny był złoty set

Jastrzębianie dwa razy pokonali węgierski MAV Elore Foxconn Szekesfehervar. Na wyjeździe 3:1 i u siebie 3:0.

Dużo bardziej zacięta była rywalizacja Finów z austriackim SK Zadruga Aich/Dob. Pierwsze spotkanie Austriacy na wyjeździe wygrali 3:0, co stawiało ich w dobrej pozycji przed środowym rewanżem u siebie.

Tymczasem drużyna z Finlandii wygrała ten mecz 3:1, a potem „złotego seta” 15:8, co dało jej awans.

Jastrzębianie zakończyli miniony sezon pokonując w Łodzi turecki Halbank Ankara 3:1 w meczu o brąz Ligi Mistrzów. W ekstraklasie musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0-3 w meczach) w batalii o trzecie miejsce.

Śląski klub - medalista ostatnich trzech edycji Ligi Mistrzów (dwa srebra i brąz) - starał się o „dziką kartę” do tych rozgrywek, ale jego wniosek nie został zaakceptowany przez władze Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV). W tej sytuacji JSW gra – po 13 latach przerwy – w Pucharze CEV.

BS, PAP