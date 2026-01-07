Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

Krystian NatońskiTenis

Aryna Sabalenka nie będzie kontynuować turnieju WTA w Brisbane w rywalizacji deblistek. Białorusinka wraz z jej partnerką Paulą Badosą oddały walkowera w ćwierćfinałowym starciu, gdzie czekały na nie Cristina Busca oraz Ellen Perez. Nie są znane powody tej decyzji.

Aryna Sabalenka z rakietą tenisową.
fot. PAP
Sabalenka i Badosa niespodziewanie wycofały się z debla w Brisbane

Przypomnimy, że kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że Sabalenka niespodziewanie wraca do debla i wystąpi w grze podwójnej podczas turnieju w Brisbane. Towarzyszyła jej Badosa. Obie tenisistki już wcześniej tworzyły tandem, a ponadto prywatnie bardzo się przyjaźnią.

 

Skończyło się na jednym meczu w pierwszej rundzie. Wówczas białorusko-hiszpański duet pokonał Ludmiłę Samsonową i Zhang Shuai 7:6, 7:6. Wydawało się, że to dopiero początek świetnej passy zwycięstw, ale we środowy poranek pojawiła się informacja, że Sabalenka i Badosa nie przystąpią do rywalizacji z Buscą i Perez.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja była o krok! Znamy pierwszego półfinalistę United Cup!

 

To z pewnością duże rozczarowanie dla fanów debla, którzy chcieli kolejny raz zobaczyć liderkę rankingu WTA w akcji. Na pocieszenie należy podkreślić, że Sabalenka pozostaje w rywalizacji singlistek, gdzie w nocy z środy na czwartek czasu polskiego zmierzy się w trzeciej rundzie z Soraną Cristeą. Warto podkreślić, że Białorusinka broni tytułu w Brisbane wywalczonego przed rokiem.

 

W turnieju singlistek gra również Badosa, której rywalką będzie Elena Rybakina.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAPAULA BADOSATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W BRISBANE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz: Jestem pozytywnie zaskoczony moją grą
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 