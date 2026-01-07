Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

Przypomnimy, że kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że Sabalenka niespodziewanie wraca do debla i wystąpi w grze podwójnej podczas turnieju w Brisbane. Towarzyszyła jej Badosa. Obie tenisistki już wcześniej tworzyły tandem, a ponadto prywatnie bardzo się przyjaźnią.

Skończyło się na jednym meczu w pierwszej rundzie. Wówczas białorusko-hiszpański duet pokonał Ludmiłę Samsonową i Zhang Shuai 7:6, 7:6. Wydawało się, że to dopiero początek świetnej passy zwycięstw, ale we środowy poranek pojawiła się informacja, że Sabalenka i Badosa nie przystąpią do rywalizacji z Buscą i Perez.

To z pewnością duże rozczarowanie dla fanów debla, którzy chcieli kolejny raz zobaczyć liderkę rankingu WTA w akcji. Na pocieszenie należy podkreślić, że Sabalenka pozostaje w rywalizacji singlistek, gdzie w nocy z środy na czwartek czasu polskiego zmierzy się w trzeciej rundzie z Soraną Cristeą. Warto podkreślić, że Białorusinka broni tytułu w Brisbane wywalczonego przed rokiem.

W turnieju singlistek gra również Badosa, której rywalką będzie Elena Rybakina.

