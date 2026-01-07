Jest kropka nad i! Polska zdecydowanie lepsza od Holandii w United Cup

Środowej nocy reprezentacja Polski w swoim drugim i zarazem ostatnim meczu fazy grupowej United Cup mierzyła się z Holandią. Najpierw na kort wyszedł Hubert Hurkacz, który w dwóch setach pokonał Tallona Griekspoora, zapewniając tym samym Biało-Czerwonym awans do ćwierćfinału turnieju. Później swoje zrobiła Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa triumfowała nad Suzan Lamens, co oznaczało wygraną naszej drużyny narodowej w potyczce z "Oranje" jeszcze przed mikstem.

W tym natomiast wystąpili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński oraz Demi Schuurs i David Pel. Przełamania widzieliśmy już w trzecim i czwartym gemie, gdzie obie panie straciły swój serwis. Kluczowa dla losów premierowej partii była końcówka. Przy stanie 4:3 Schuurs ponownie nie utrzymała podania, a Zieliński i Kawa wyszli na prowadzenie 5:3. Seta domknęli już w kolejnych minutach, odnosząc wiktorię 6:3.

W drugiej odsłonie zmagań Biało-Czerwoni poszli za ciosem i zdobyli breaka na otwarcie. Potem sprawy się skomplikowały. Od wyniku 2:0 następne cztery gemy padły łupem Holendrów. Kawa i Zieliński zdołali odłamać, lecz Schuurs i Pel ponownie odskoczyli - na 5:3 - a chwilę później doprowadzili do wyrównania w całym meczu.

Wszystko rozstrzygnął zatem super tie-break. W nim Polacy prowadzili 2:0, ale nie utrzymywali tej przewagi (2:2). Od tamtego momentu w całości jednak przejęli inicjatywę nad wydarzeniami na korcie i nie dali przeciwnikom żadnych szans. Wygrali 10:4, pieczętując tym samym triumf nad Holendrami w całym spotkaniu.

Nasi rodacy są dotychczas niepokonani w tegorocznej edycji United Cup. Hurkacz, Świątek i mikst Kawa/Zieliński odnieśli łącznie sześć zwycięstw, co przełożyło się na wiktorię 3:0 zarówno z Niemcami, jak i Holendrami. Wszystko to dało oczywiście pierwszej miejsce w grupie i pewny awans do najlepszej ósemki imprezy. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją gospodarzy - Australią.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)