Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur w United Cup? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Alex de Minaur to jeden z pojedynków ćwierćfinałowego meczu United Cup pomiędzy reprezentacjami Polski i Australii. Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur? O której godzinie?

Tenisista Hubert Hurkacz wykonuje forhendowy wolej na korcie tenisowym.
fot. AFP
Hurkacz bardzo dobrze prezentuje się w tegorocznej edycji United Cup. Przypomnijmy, że zmagania w Australii są wyjątkowe dla Wrocławianina, który dopiero teraz wrócił do gry po ponad półrocznej przerwie spowodowanej urazem. Mimo to Polak pokonał Alexandra Zvereva i Tallona Griekspoora, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

 

Teraz oponentem Hurkacza będzie plasujący się na szóstym miejscu w rankingu ATP Alex De Minaur. Australijczyk w fazie grupowej międzynarodowej rywalizacji pokonał Caspera Ruuda i Jakuba Mensika.

 

- To może być najtrudniejszy rywal dla Hurkacza podczas United Cup - powiedział o De Minaurze były tenisista, a teraz ekspert telewizyjny i komentator Dawid Olejniczak.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur? O której godzinie mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur w United Cup?

Hubert Hurkacz i Alex de Minaur zmierzą się ze sobą w piątek 9 stycznia. Według oficjalnej rozpiski opublikowanej na stronie internetowej United Cup, tenisiści nie pojawią się na korcie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
ALEX DE MINAURHUBERT HURKACZINNETENISUNITED CUP
