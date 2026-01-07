Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur w United Cup? O której godzinie?

Hurkacz bardzo dobrze prezentuje się w tegorocznej edycji United Cup. Przypomnijmy, że zmagania w Australii są wyjątkowe dla Wrocławianina, który dopiero teraz wrócił do gry po ponad półrocznej przerwie spowodowanej urazem. Mimo to Polak pokonał Alexandra Zvereva i Tallona Griekspoora, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

Teraz oponentem Hurkacza będzie plasujący się na szóstym miejscu w rankingu ATP Alex De Minaur. Australijczyk w fazie grupowej międzynarodowej rywalizacji pokonał Caspera Ruuda i Jakuba Mensika.

- To może być najtrudniejszy rywal dla Hurkacza podczas United Cup - powiedział o De Minaurze były tenisista, a teraz ekspert telewizyjny i komentator Dawid Olejniczak.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur? O której godzinie mecz Hubert Hurkacz - Alex de Minaur w United Cup?

Hubert Hurkacz i Alex de Minaur zmierzą się ze sobą w piątek 9 stycznia. Według oficjalnej rozpiski opublikowanej na stronie internetowej United Cup, tenisiści nie pojawią się na korcie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport