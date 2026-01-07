Liga Mistrzów: Montpellier HSC VB – PGE Projekt Warszawa. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy gra dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.



Polskę w tej edycji Ligi Mistrzów reprezentują cztery drużyny. W grupie B rywalizuje Bogdanka LUK Lublin, która w drugiej kolejce zmierzy się z belgijskim Knack Roeselare. W grupie D przemęczoną napiętym terminarzem Aluron CMC Wartę Zawiercie czeka daleka wyprawa do Lizbony na mecz ze Sportingiem. Asseco Resovia jako jedyna z polskich ekip w tej kolejce zagra u siebie i podejmie niemiecki SVG Luneburg. W grupie E - PGE Projekt Warszawa zagra we Francji z Montpellier HSC VB.



Zespół ze stolicy rozpoczął udział w Lidze Mistrzów od wygranej z Volley Leuven 3:0. Ekipa z Francji z pewnością postawi Jakubowi Kochanowskiemu i spółce trudniejsze warunki niż Belgowie. W pierwszej kolejce Montpellier przegrało z faworyzowanym Lube Civitanova.

Montpellier HSC VB – PGE Projekt Warszawa. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Montpellier HSC VB – PGE Projekt Warszawa? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.