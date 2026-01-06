W 1. kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa bez straty seta rozprawił się z Volley Haasrode Leuven, natomiast ekipa Montpellier doznała porażki 0:3 z rąk liderujących tabeli grupy E siatkarzy Cucine Lube Civitanova. Taki układ skutkuje tym, że pierwsi z wymienionych zajmują 2., a Francuzi 3. miejsce w tabeli.

Format Ligi Mistrzów zakłada z kolei, że najlepsze ekipy z każdej z pięciu grup wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału, a pozostałe 3 miejsca wywalczą drużyny, które zwyciężą swoje mecze w play-offach. Grono tych drużyn utworzą zaś 2. ekipy z poszczególnych grup oraz najlepszy zespół z 3. miejsca.

Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to ekipa z Polski zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli Plusligi, tracąc jedynie punkt do liderującej Bogdanki Luk Lublin, czyli podobnie jak zespół z regionu Oksytanii, z tą jednak różnicą, że nie traci ona oczka do Lublinian, a do Tours VB, i nie są to rzecz jasna rozgrywki PlusLigi, a Ligue A.

Transmisja TV i stream online meczu Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa w środę od godziny 20:15 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

