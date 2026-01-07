Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów drugiej kolejki (WIDEO)

W grupie D Asseco Resovia pewnie wygrała z SVG Luneburg 3:0 i zanotowała pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. Dwie wygrane mają na koncie siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali w wyjazdowym starciu Sporting Lizbona 3:0.

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luneburg 3:0 (25:14, 25:15, 25:19)

2026-01-06: Tours VB – Itas Trentino 1:3 (25:19, 24:26, 12:25, 20:25)

2026-01-06: Sporting Lizbona – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (22:25, 24:26, 20:25)



2026-01-07: Halkbank Ankara – Galatasaray HDI Stambuł (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Extra 4)

2026-01-07: Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Monini Perugia (środa, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-01-07: Volley Haasrode Leuven – Cucine Lube Civitanova (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-01-07: Montpellier HSC VB – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-08: VK Lvi Praha – Berlin Recycling Volleys (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-01-08: ACH Volley Lublana – Ziraat Bankkart Ankara (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-01-08: Knack Roeselare – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

RM, Polsat Sport