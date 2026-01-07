Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Imoco Volley Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

ŁKS Commercecon Łódź - Imoco Volley Conegliano to mecz w ramach trzeciej kolejki Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo z meczu ŁKS Commercecon Łódź - Imoco Volley Conegliano na Polsatsport.pl.

Trwa kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W tym sezonie na europejskich parkietach oglądamy trzy polskie drużyny: PGE Budowlani Łódź, ŁKS Commercecon Łódź i Developres Rzeszów.

 

W meczu trzeciej kolejki LM ŁKS podejmie faworyta całych rozgrywek Imoco Volley Conegliano. Zespół, w którym występuje Joanna Wołosz jest liderem tabeli grupy D z kompletem zwycięstw. Z kolei łodzianki przegrały wszystkie spotkania i zajmują ostatnie miejsce.

 

Obie ekipy rywalizowały ze sobą dwukrotnie w 2019 roku. Za każdym razem lepsza okazywała się włoska drużyna, która wygrała oba mecze 3:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Imoco Volley Conegliano na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 18:00.

JZ, Polsat Sport
