Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów trzeciej kolejki (WIDEO)

W meczu grupy B siatkarki PGE Budowlanych Łódź przegrały u siebie z ekipą Fenerbahce Medicana Stambuł 0:3. To trzecia porażka łódzkiej drużyny w rozgrywkach.

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2025/2026 gra dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają zespoły, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć drużyn z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Wyniki meczów 3. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-01-06: PGE Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł 0:3 (16:25, 20:25, 11:25)

2025-01-07: Zeren SK – Dresdner SC (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-01-07: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Numia Vero Volley Milano (środa, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-01-07: Marica Płowdiw – Levallois Paris Saint-Cloud (środa, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2025-01-07: ŁKS Commercecon Łódź – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-01-08: SSC Palmberg Schwerin – DevelopRes Rzeszów (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-01-08: Olympiakos Pireus – OK Zeleznicar Lajkovac (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2025-01-08: Savino Del Bene Scandicci – VakifBank Stambuł (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

2025-01-08: Volero Le Cannet – CS Volei Alba Blaj (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2025-01-08: SL Benfica Lizbona – Igor Gorgonzola Novara (czwartek, godzina 20.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2).

