ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano to mecz w ramach trzeciej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Trener siatkówki w okularach i koszulce z logo drużyny zamyślony na tle kibiców.
fot. PAP
ŁKS Commercecon Łódź walczy o punkty w Lidze Mistrzyń

Obecna edycja Ligi Mistrzyń dotarła już do półmetka fazy grupowej. Wystartowało w niej dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły.


Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.


Po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzyń Łodzianki zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy D. Wicemistrzynie Polski przegrały z zespołem Dresdner SC oraz z tureckim Zeren Spor. Przed nimi arcytrudne spotkanie z obrończyniami tytułu, które mają w dorobku dwa zwycięstwa.

ŁKS Łódź - Conegliano. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o tym w powyższym tekście.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 