ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Obecna edycja Ligi Mistrzyń dotarła już do półmetka fazy grupowej. Wystartowało w niej dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły.



Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.



Po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzyń Łodzianki zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy D. Wicemistrzynie Polski przegrały z zespołem Dresdner SC oraz z tureckim Zeren Spor. Przed nimi arcytrudne spotkanie z obrończyniami tytułu, które mają w dorobku dwa zwycięstwa.

ŁKS Łódź - Conegliano. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o tym w powyższym tekście.