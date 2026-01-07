Mario Balotelli ma nowy klub. Zagra w ostatniej drużynie drugiej ligi

O tym, że Balotelli trafi do ekipy Al-Ittifaq, informuje między innymi ekspert od rynku transferowego Gianluca Di Marzio. Jego zdaniem włoski napastnik podpisze 2,5-letni kontrakt z drużyną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowy klub Włocha występuje na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Aktualnie plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli - z sześcioma punktami na koncie w 11 meczach.

Dla Balotellego to kolejna próba podbicia zagranicznych boisk. W ostatnich latach występował między innymi w Turcji czy Szwajcarii. Jego ostatnim klubem była włoska Genoa, gdzie nie strzelił ani jednego gola w Serie A.

Niespełna 36-letni Balotelli to, według wielu kibiców czy ekspertów, jeden z największych włoskich talentów w historii. W latach 2007-2010 grał w Interze Mediolan, skąd przeniósł się do Manchesteru City. Następnie grał między innymi w Liverpoolu czy Milanie, jednak później jego kariera zdecydowanie wyhamowała - w dużej mierze przez krnąbrny charakter napastnika.

Ma na swoim koncie 36 występów i 14 goli w dorosłej reprezentacji Włoch. Podczas Euro 2012, które zostało rozegrane na boiskach w Polsce i Ukrainie, wraz z kolegami doszedł do finału, gdzie Italia musiała uznać wyższość Hiszpanii.

BS, Polsat Sport