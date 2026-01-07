Niespodziewane problemy siatkarzy Perugii na Wyspach Kanaryjskich! Wybrnęli z trudnej sytuacji

Już pierwszy set spotkania z Guaguas pokazał, że nie będzie to dla Perugii łatwa przeprawa. Ekipa z Italii rozstrzygnęła rywalizację w dwóch ostatnich akcjach - atak Sebastiana Sole i błąd gospodarzy ustaliły wynik na 23:25. W drugiej odsłonie wydawało się, że Perugia opanowała sytuację. Goście wygrali tę partię dość pewnie (20:25).

Set numer trzy miał jednak dość zaskakujący przebieg. Do głosu doszli siatkarze z Las Palmas, którzy wyszarpali zwycięstwo 25:22. W ich szeregach rozkręcił się legendarny Osmany Juantorena, dobrze prezentowali się też Francisco Wallysson Souza, Tomas Rousseaux i Martín Ramos. Kolejna partia przyniosła jeszcze bardziej wyraźną przewagę gospodarzy, którzy tym razem zdecydowanie ograli faworyzowanych przeciwników 25:16.

W tie-breaku zapachniało sensacją, gdy ekipa z Wysp Kanaryjskich po ataku Tomasa Rousseaux miała punkt zaliczki przy zmianie stron (8:7). Końcówka to jednak pokaz siły Perugii. Ekipa trenera Angelo Lorenzettiego wygrała bardzo pewnie. Punktowy blok przyniósł piłkę meczową, a po chwili Sebastian Sole zamknął mecz skutecznym atakiem (10:15).

Najwięcej punktów zdobyli Francisco Wallysson Souza (23) - dla gospodarzy oraz Wassim Ben Tara (22) - dla zwycięzców. Trener Perugii postawił w tym meczu na przyjęciu na duet Yuki Ishikawa - Oleg Płotnicki. Reprezentant Polski Kamil Semeniuk pojawiał się na boisku epizodycznie - w pierwszym, trzecim i czwartym secie; wywalczył jeden punkt atakiem. MVP: Wassim Ben Tara (20/39 = 51% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Monini Perugia 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:16, 10:15)

