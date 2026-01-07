Nowy trener polskiego klubu siatkarskiego! W poprzednim sezonie odniósł historyczny sukces
Tomasz Rosa został nowym trenerem występującego w drugiej lidze siatkarzy klubu Camper Wyszków. W poprzednim sezonie szkoleniowiec wywalczył historyczny sukces, awansując ze Spartą Grodzisk Mazowiecki na zaplecze PlusLigi.
Tomasz Rosa do 31 października ubiegłego roku był trenerem KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Prowadził tę drużynę od 2020 roku przez ponad pięć lat - najpierw na poziomie drugiej ligi, a w 2025 roku wywalczył z zespołem historyczny awans do PLS 1. Ligi.
W przeszłości Rosa pracował w roli szkoleniowca w drużynie Huragan Wołomin. Jako zawodnik grał w klubach Stolarka Wołomin, Legia Warszawa, Skra Bełchatów, NKS Nysa, AZS Politechnika Warszawska i Wilga Garwolin. W drużynach z Bełchatowa, Nysy oraz Warszawy występował na poziomie ekstraklasy.
Teraz objął stery KS Camper Wyszków. Na stanowisku trenera zastąpił Mateusza Mielnika, który zakończył współpracę z tym klubem z końcem grudnia. To niejedyna zmiana w drużynie z Wyszkowa. Nowym trenerem przygotowania motorycznego został Sebastian Kobza.
KS Camper Wyszków zajmuje piąte miejsce w tabeli grupy 2 drugiej ligi siatkarzy. W dwunastu meczach odniósł dziewięć zwycięstw i zdobył 27 punktów.Przejdź na Polsatsport.pl