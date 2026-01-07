Nowy trener polskiego klubu siatkarskiego! W poprzednim sezonie odniósł historyczny sukces

Tomasz Rosa do 31 października ubiegłego roku był trenerem KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Prowadził tę drużynę od 2020 roku przez ponad pięć lat - najpierw na poziomie drugiej ligi, a w 2025 roku wywalczył z zespołem historyczny awans do PLS 1. Ligi.

W przeszłości Rosa pracował w roli szkoleniowca w drużynie Huragan Wołomin. Jako zawodnik grał w klubach Stolarka Wołomin, Legia Warszawa, Skra Bełchatów, NKS Nysa, AZS Politechnika Warszawska i Wilga Garwolin. W drużynach z Bełchatowa, Nysy oraz Warszawy występował na poziomie ekstraklasy.

Teraz objął stery KS Camper Wyszków. Na stanowisku trenera zastąpił Mateusza Mielnika, który zakończył współpracę z tym klubem z końcem grudnia. To niejedyna zmiana w drużynie z Wyszkowa. Nowym trenerem przygotowania motorycznego został Sebastian Kobza.

KS Camper Wyszków zajmuje piąte miejsce w tabeli grupy 2 drugiej ligi siatkarzy. W dwunastu meczach odniósł dziewięć zwycięstw i zdobył 27 punktów.