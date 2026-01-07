Oskar Pietuszewski oficjalnie w nowym klubie. Dołączył do Polaków
Stało się to, co było zapowiadane od kilku tygodni. Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto. Młodzieżowy reprezentant Polski przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Jagiellonii Białystok. O wszystkim poinformowano w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych portugalskiego klubu.
Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto. Reprezentant polskiej młodzieżówki pomyślnie przeszedł badania medyczne i podpisał kontrakt do 2029 roku. Według medialnych doniesień, piłkarz miał kosztować około 11 milionów euro, wliczając w to bonusy za wyznaczone osiągnięcia na boisku. Jak poinformował portugalski gigant, w umowie znalazła się klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro.
Negocjacje w sprawie transferu Pietuszewskiego trwały od kilka tygodni. Jagiellonia i FC Porto uzgodniły łączny koszt przejścia młodego pomocnika na 10 mln euro, łącznie z bonusami.
Tym samym Pietuszewski zostanie kolejnym Polakiem w barwach "Smoków". Piłkarzami tego klubu aktualnie są Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
Do transferu odniosła się również Jagiellonia Białystok.
"Oskar Pietuszewski odchodzi z Jagiellonii Białystok. Nasz wychowanek przenosi się, na zasadzie transferu definitywnego, do portugalskiego FC Porto. Tym samym Klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii, otwierając kolejny rozdział w strategii promowania talentów" - napisano w mediach społecznościowych zespołu z PKO BP Ekstraklasy.
17-letni Pietuszewski zadebiutował w barwach Jagiellonii 29 sierpnia 2024 roku w meczu eliminacji do Ligi Europy przeciwko Ajaksowi Amsterdam (0:3). Dla "Dumy Podlasia" rozegrał 54 mecze, w których strzelił cztery gole i miał trzy asysty.
