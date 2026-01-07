Ostatni mecz rozegrał z Polską. Nie żyje wybitny piłkarz. "Był jak Rolls-Royce"

Piłka nożna

W środę w wieku 80 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Anglii i Tottenhamu Hotspur Martin Chivers - poinformował londyński klub. 17 października 1973 roku zagrał przeciwko reprezentacji Polski w słynnym meczu na Wembley, zakończonym remisem 1:1.

Dwie palące się świece na kamiennym nagrobku, otoczone jesiennymi liśćmi.
fot. PAP
Zmarł Martin Chivers, legenda Tottenhamu

„Z ogromnym smutkiem ogłaszamy śmierć naszego legendarnego napastnika, Martina Chiversa. Spoczywaj w pokoju, Martinie. Byłeś jednym z najlepszych” – przekazano w oświadczeniu Tottenhamu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany piłkarski trener. Prowadził reprezentanta Polski

 

Kondolencje złożył też były napastnik Tottenhamu Steve Archibald.

 

„Był jak Rolls-Royce. Płynny w ruchach, doskonały w powietrzu i świetny w wykańczaniu akcji” – napisał Szkot na platformie X.

 

W 1968 roku Chivers przeszedł do Tottenhamu z Southampton za 125 tysięcy funtów. Stał się wówczas najdroższym piłkarzem w Anglii. W latach 1968-1976 strzelił 174 gole w 367 meczach dla Tottenhamu. W tym czasie „Koguty” dwukrotnie wygrały Puchar Ligi Angielskiej oraz zdobyły Puchar UEFA. Z 22 bramkami przez wiele lat był najlepszym strzelcem klubu w europejskich pucharach. Jego rekord w 2013 roku pobił Jermain Defoe.

 

Napastnik zagrał 24 razy w reprezentacji Anglii, strzelając 13 goli. Jego ostatni występ w drużynie narodowej miał miejsce 17 października 1973 roku na Wembley. Anglia zremisowała z Polską 1:1 i nie pojechała na mundial do RFN, gdzie biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce.

 

Piłkarze Tottenhamu w środę nosili czarne opaski podczas meczu Premier League z Bournemouth.

BS, PAP
