Pewne zwycięstwo polskiego klubu! Imponująca zaliczka przed rewanżem

Rywalem BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała w pierwszym meczu 1/8 finału siatkarskiego Pucharu CEV był Banka Branik Maribor ze Słowenii. Polski klub pewnie wygrał 3:0 i wypracował sobie solidną zaliczkę przed rewanżem.

Polski zespół siatkarski odniósł zwycięstwo w Pucharze CEV

Przedstawiciel polskiej ligi pewnie wygrał 3:0, triumfując w setach kolejno do 21, 17 i 21.

 

Rewanż zostanie rozegrany 14 stycznia.

 

Bielszczanki w poprzedniej rundzie dwa razy pokonały zespół OK Dinamo Zagrzeb, 3:0 i 3:1.

 

Do zwycięstwa BKS poprowadziły Kertu Laak (15 punktów) i Reka Bozoki-Szedmak (14). 

 

 

W czwartek w tej samej fazie Pucharu CEV wystąpi inny polski klub, Moya Radomka Radom. Zmierzy się z mistrzem Chorwacji – Mladostą Zagrzeb.

 

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Banka Branik Maribor 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

