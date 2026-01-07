Pewne zwycięstwo polskiego klubu! Imponująca zaliczka przed rewanżem

Przedstawiciel polskiej ligi pewnie wygrał 3:0, triumfując w setach kolejno do 21, 17 i 21.

Rewanż zostanie rozegrany 14 stycznia.

Bielszczanki w poprzedniej rundzie dwa razy pokonały zespół OK Dinamo Zagrzeb, 3:0 i 3:1.

Do zwycięstwa BKS poprowadziły Kertu Laak (15 punktów) i Reka Bozoki-Szedmak (14).

W czwartek w tej samej fazie Pucharu CEV wystąpi inny polski klub, Moya Radomka Radom. Zmierzy się z mistrzem Chorwacji – Mladostą Zagrzeb.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Banka Branik Maribor 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

BS, Polsat Sport, PAP