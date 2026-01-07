Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Poznaliśmy pierwszych nominowanych
Przed nami Gala Tygodnika "Piłka Nożna". Właśnie poznaliśmy nominowanych w kategorii "Pierwszoligowiec Roku" oraz "Piłkarka Roku".
Poznaliśmy nominowanych w kategorii "Pierwszoligowiec Roku" oraz "Piłkarka Roku". Rok temu wśród piłkarek najlepsza była Ewa Pajor, natomiast najlepszym piłkarzem zaplecza Ekstraklasy wybrano Angela Rodado. Zarówno piłkarka Barcelony, jak i zawodnik Wisły Kraków zostali nominowani również w tym roku.
PIERWSZOLIGOWIEC ROKU:
1. MARCIN FLIS (POGOŃ SIEDLCE)
2. ANGEL RODADO (WISŁA KRAKÓW)
3. ŁUKASZ ZJAWIŃSKI (POLONIA WARSZAWA)
PIŁKARKA ROKU:
1. EWELINA KAMCZYK (FC FLEURY 91)
2. NATALIA PADILLA-BIDAS (SEVILLA FC / FC BAYERN)
3. EWA PAJOR (FC BARCELONA)
Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia.
W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku).
W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku.
Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.