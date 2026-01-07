Pokaz bezsilności. Wysoka porażka polskiego klubu w europejskich pucharach

Koszykówka

Hapoel Jerozolima pokazał swój ofensywny potencjał i ostatecznie pokonał WKS Śląsk Wrocław 115:72 w EuroCupie.

Dwóch koszykarzy walczy o piłkę podczas meczu. Zawodnik w zielonym stroju prowadzi piłkę, a zawodnik w białym stroju próbuje go zatrzymać.
Fot. PAP
WKS Śląsk Wrocław poniósł wysoką porażkę z Hapoelem Jerozolima

WKS Śląsk przystąpił do tego meczu bez Noaha Kirkwooda i Stefana Djordjevicia. Od początku spotkanie układało się po myśli przyjezdnych, którzy po rzucie Austina Wileya mieli osiem punktów przewagi. To nie był koniec ich dobrej ofensywy - dzięki trójce Cassiusa Winstona różnica wzrosła do 12 punktów. Starał się to zmieniać później Ajdin Penava, a następnie także Issuf Sanon. Po 10 minutach było jednak 22:32.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz! Dogrywka rozstrzygnęła starcie Zastalu z Energą Treflem

 

W drugiej kwarcie Hapoel grał w ataku jeszcze lepiej. Po rzutach z dystansu Anthony’ego Lamba różnica wynosiła aż 28 punktów. Kadre Gray wraz z Jakubem Niziołem starali się lekko zmniejszać te straty. Pierwsza połowa zakończyła się jednak wynikiem 42:64.

 

Po przerwie niewiele się zmieniało - trener Ainars Bagatskis dał możliwość gry Tymoteuszowi Sternickiemu, a różnica na korzyść rywali ciągle była spora. Kolejne akcje Cassiusa Winstona i Justina Smitha oznaczały, że wynosiła ona nawet 33 punkty. Po 30 minutach było 64:95.

 

Już na siedem minut przed końcem zespół z Izraela miał 100 zdobytych punktów na swoich koncie. Później nadal grał bardzo swobodnie w ofensywie. Ostatecznie Hapoel wygrał aż 115:72.

 



EuroCup - 13. kolejka
WKS Śląsk Wrocław - Hapoel Jerozolima 72:115 (22:32, 20:32, 22:31, 8:20)

 

WKS Śląsk: Nizioł 15, Penava 15, Gray 14, Nunez 6, Sternicki 6, Sanon 6, Coleman-Jones 4, Wiśniewski 2, Urbaniak 2, Czerniewicz 2, Kulikowski 0, Leniec 0;

 

Hapoel: Winston 22, Harper 17, Wiley 17, Smith 15, Mobley 11, Lamb 10, Levi 8, Huber 6, James 5, Zoosman 3, Skapintsev 1.

PLK.PL
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROCUP KOSZYKARZYHAPOEL MIDTOWN JEROZOLIMAINNEKOSZYKÓWKAWKS ŚLĄSK WROCŁAW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Energa Czarni Słupsk - King Szczecin. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 