Polacy na trzecim miejscu! Świetna jazda na Rajdzie Dakar

To pierwsze dakarowe podium Goczałów w "królewskiej" klasie Ultimate. Już wcześniej bliski dokonania tego był Marek, który na pierwszym etapie zajął czwarte miejsce.

W środę najszybszy był Henk Lategan z RPA (Toyota), który o 7.03 wyprzedził wielokrotnego zwycięzcę Dakaru Katarczyka Nassera Al-Attiyah (Dacia) i o 14.15 Marka Goczała. Eryk stracił do zwycięzcy 17.36, a Michał 19.53.

ZOBACZ TAKŻE: Rajd Dakar 2026. Trasa, etapy

Lattegan objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a najlepszy z rodziny Goczałów jest dziewiąty Eryk, który traci do lidera 21.22.

W rywalizacji motocyklistów Konrad Dąbrowski był 14. w klasyfikacji łącznej z zawodnikami fabrycznymi i czwarty w kategorii Rally 2. W klasyfikacji generalnej młody Polak awansował – odpowiednio - na 13. i trzecie miejsce.

Po czterech etapach prowadzenie objął zwycięzca środowego odcinka Hiszpan Tosha Schareina, ale identyczny czas ma jego kolega z zespołu Hondy Amerykanin Ricky Brabec. Dotychczasowy lider Australijczyk Daniel Sanders (KTM) spadł na trzecie miejsce. Dąbrowski do Schareiny traci 1:29.38.

W środę uczestnicy Dakaru pokonali pierwszą część dwudniowego etapu maratońskiego, bez możliwości korzystania z pomocy technicznej. Wyruszyli z Al-Uli i dotarli do zaimprowizowanego na trasie biwaku, którego lokalizacji wcześniej nie znali. Noc spędzą w namiotach na pustyni. Motocykle pokonały 495 km (w tym 417 to odcinek specjalny), a samochody 530 km (452).

W czwartek druga część maratonu, piąty etap do Hail, o długości 417 km (356) dla motocykli i 428 km (372) dla samochodów.

PAP