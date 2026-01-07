Polka za burtą! Odpadła w ćwierćfinale

Mecz już od początku nie układał się po myśli zawodniczki z Poznania i jej partnerki na korcie. Chińsko-francuski duet w obu setach bez większych problemów przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:1, 6:4). Warto podkreślić, że całe starcie deblowe Polski trwało zaledwie 71 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

Linette w Auckland gra również w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie pokonała 6:4, 4:6, 6:2 45-letnią Venus Williams, która od organizatorów otrzymała tzw, dziką kartę. W czwartek rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.

Magda Linette/Shuko Aoyama - Hanyu Guo/Kristina Mladenovic 1:6, 4:6

PAP