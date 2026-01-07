Polka za burtą! Odpadła w ćwierćfinale

Tenis

Magda Linette i japońska tenisistka Shuko Aoyama odpadły w ćwierćfinale debla turnieju WTA na twardych kortach w nowozelandzkim Auckland. W środę przegrały z Chinką Hanyu Guo i Francuzką Kristiną Mladenovic.

Tenisistka Magda Linette w akcji podczas meczu, uderzająca piłkę rakietą.
fot. AFP
Magda Linette przegrała mecz deblowy w Auckland

Mecz już od początku nie układał się po myśli zawodniczki z Poznania i jej partnerki na korcie. Chińsko-francuski duet w obu setach bez większych problemów przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:1, 6:4). Warto podkreślić, że całe starcie deblowe Polski trwało zaledwie 71 minut.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

 

Linette w Auckland gra również w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie pokonała 6:4, 4:6, 6:2 45-letnią Venus Williams, która od organizatorów otrzymała tzw, dziką kartę. W czwartek rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. 

 

Magda Linette/Shuko Aoyama - Hanyu Guo/Kristina Mladenovic 1:6, 4:6

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 