Polska - Holandia. Skróty meczów (WIDEO)
Reprezentacja Polski pokonała narodową drużynę Holandii 3:0 w swoim drugim meczu grupowym podczas tegorocznego United Cup. Biało-Czerwoni dzięki temu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału międzynarodowej imprezy. Poniżej prezentujemy skróty meczów tej rywalizacji.
Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Skrót meczu
Iga Świątek - Suzan Lamens. Skrót meczu
Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel. Skrót meczu
Awans Biało-Czerwonym do ćwierćfinału już pierwszym punktem zapewnił Hubert Hurkacz, który pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6 (7-4). W piątek w 1/4 finału Polska zmierzy się z gospodarzami.
Hurkacz imponował serwisem. Posłał aż 21 asów i nawet raz nie musiał bronić break pointa. To było jego szóste spotkanie z Griekspoorem i czwarta wygrana.
ZOBACZ TAKŻE: Z kim zagrają Polacy na United Cup? Znamy kolejnego rywala
Następnie Iga Świątek nie miała większych problemów z pokonaniem 97. w światowym rankingu Suzan Lamens. Spotkanie wyrównane było tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Później wyraźną przewagę miała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która wygrała 6:3, 6:2.
Na zakończenie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Demi Schuurs i Davidem Pelem 6:3, 3:6, 10-4.
W poniedziałek Polska pokonała Niemcy 3:0, które wcześniej w takim stosunku wygrały z Holandią.
Australijczycy wygrali zmagania w grupie D. W składzie gospodarzy są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.
Skróty meczów rywalizacji Polska - Holandia na United Cup:
Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))
Iga Świątek - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)
Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)
