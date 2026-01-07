Polska - Holandia. Skróty meczów (WIDEO)

Reprezentacja Polski pokonała narodową drużynę Holandii 3:0 w swoim drugim meczu grupowym podczas tegorocznego United Cup. Biało-Czerwoni dzięki temu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału międzynarodowej imprezy. Poniżej prezentujemy skróty meczów tej rywalizacji.

Grupa polskich tenisistów w strojach z flagami Polski.
fot. PAP
Polscy tenisiści awansowali do ćwierćfinału United Cup

Awans Biało-Czerwonym do ćwierćfinału już pierwszym punktem zapewnił Hubert Hurkacz, który pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6 (7-4). W piątek w 1/4 finału Polska zmierzy się z gospodarzami.

 

Hurkacz imponował serwisem. Posłał aż 21 asów i nawet raz nie musiał bronić break pointa. To było jego szóste spotkanie z Griekspoorem i czwarta wygrana.

 

Następnie Iga Świątek nie miała większych problemów z pokonaniem 97. w światowym rankingu Suzan Lamens. Spotkanie wyrównane było tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Później wyraźną przewagę miała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która wygrała 6:3, 6:2.

 

Na zakończenie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Demi Schuurs i Davidem Pelem 6:3, 3:6, 10-4.

 

W poniedziałek Polska pokonała Niemcy 3:0, które wcześniej w takim stosunku wygrały z Holandią.

 

Australijczycy wygrali zmagania w grupie D. W składzie gospodarzy są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.

Skróty meczów rywalizacji Polska - Holandia na United Cup:

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))

 

Iga Świątek - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)

 

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)

 

PAP
United Cup: kto zagra w półfinale?

HUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKINNEJAN ZIELIŃSKIKATARZYNA KAWATENISUNITED CUP
