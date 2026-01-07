Polska - Holandia. Skróty meczów (WIDEO)

Awans Biało-Czerwonym do ćwierćfinału już pierwszym punktem zapewnił Hubert Hurkacz, który pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6 (7-4). W piątek w 1/4 finału Polska zmierzy się z gospodarzami.

Hurkacz imponował serwisem. Posłał aż 21 asów i nawet raz nie musiał bronić break pointa. To było jego szóste spotkanie z Griekspoorem i czwarta wygrana.

Następnie Iga Świątek nie miała większych problemów z pokonaniem 97. w światowym rankingu Suzan Lamens. Spotkanie wyrównane było tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Później wyraźną przewagę miała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która wygrała 6:3, 6:2.

Na zakończenie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Demi Schuurs i Davidem Pelem 6:3, 3:6, 10-4.

W poniedziałek Polska pokonała Niemcy 3:0, które wcześniej w takim stosunku wygrały z Holandią.

Australijczycy wygrali zmagania w grupie D. W składzie gospodarzy są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.

Skróty meczów rywalizacji Polska - Holandia na United Cup:

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))

Iga Świątek - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)

PAP