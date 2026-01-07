Ponad 10 lat współpracy i koniec! Słynny trener siatkarski rozstał się z klubem

Silvano Prandi urodził się w 1947 roku i jest jednym z najbardziej doświadczonych trenerów siatkarskich. Karierę szkoleniową rozpoczął już w latach siedemdziesiątych. Prowadził wówczas drużynę CUS Torino, która jako pierwszy włoski klub w 1980 roku wygrała Puchar Mistrzów. W latach 1982-86 był trenerem reprezentacji Włoch, u boku komisarza technicznego Carmelo Pittery; zdobył z tą drużyną brąz igrzysk olimpijskich Los Angeles 1984.

W późniejszych latach prowadził czołowe włoskie kluby - Lube, Trentino i Modenę, a także dwukrotnie reprezentację Bułgarii. W 2013 roku został trenerem francuskiego klubu ASUL Lyon Volley. Po dwóch sezonach przeszedł do Chaumont Volley-Ball 52.

Z tą drużyną Prandi dopisał do swego CV kolejne sukcesy. Najważniejsze to mistrzostwo Francji (2017) oraz pięciokrotne wicemistrzostwo (2018, 2019, 2021, 2023, 2024). Do klubowej gabloty dołożył także krajowy Puchar (2022) oraz dwa Superpuchary (2017, 2021).

Obecny sezon nie jest jednak dla siatkarzy z Chaumont udany. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ligue A - w czternastu meczach odniosła zaledwie trzy zwycięstwa. W tej sytuacji, po ponad dziesięciu latach zakończono współpracę z włoskim szkoleniowcem.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację sportową, CVB52 i Silvano Prandi postanowili zakończyć współpracę za porozumieniem stron. Klub dziękuje trenerowi za jego zaangażowanie i pracę odkąd przybył do Chaumont" - napisano w krótkim komunikacie.