Przełomowe wieści ws. Szymańskiego. Może dołączyć do innego Polaka

Konkretnie mowa o Stade Rennes. Biorąc pod uwagę wpisy dziennikarza, można wnioskować, że rozmowy są intensywne. Jeszcze parę godzin temu pisał on, że negocjacje między francuskim klubem a Fenerbahce dopiero się rozpoczęły, a niedługo potem zaktualizował wpis, dodając, że w środę dojdzie do bezpośredniego spotkania agenta Szymańskiego z przedstawicielami Stade Rennes.

To spore zaskoczenie, zwłaszcza że w ostatnich tygodniach sporo mówiło się o potencjalnym transferze pomocnika do Olympique'u Lyon.

W międzyczasie Yagiz Sabuncuoglu podał również, że Fenerbahce odrzuciło opiewającą na dziewięć milionów euro ofertę PSV za reprezentanta Polski.

Jeśli faktycznie Szymański podpisałby kontrakt ze Stade Rennes, to dołączyłby do innego reprezentanta Polski Przemysława Frankowskiego. Obecnie drużyna Habiba Beye zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligue 1, mając w dorobku 30 punktów.