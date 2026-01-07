Przełomowe wieści ws. Szymańskiego. Może dołączyć do innego Polaka

Hubert PawlikPiłka nożna

Sebastian Szymański już niebawem może opuścić Fenerbahce. Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, agent piłkarza spotka się w środę z przedstawicielami jednego z francuskich klubów.

Piłkarz reprezentacji Polski w białej koszulce z godłem narodowym i numerem 20, trzymający piłkę nożną.
fot. Cyfrasport
Sebastian Szymański może dołączyć do Stade Rennes

Konkretnie mowa o Stade Rennes. Biorąc pod uwagę wpisy dziennikarza, można wnioskować, że rozmowy są intensywne. Jeszcze parę godzin temu pisał on, że negocjacje między francuskim klubem a Fenerbahce dopiero się rozpoczęły, a niedługo potem zaktualizował wpis, dodając, że w środę dojdzie do bezpośredniego spotkania agenta Szymańskiego z przedstawicielami Stade Rennes. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Poznaliśmy pierwszych nominowanych

 

To spore zaskoczenie, zwłaszcza że w ostatnich tygodniach sporo mówiło się o potencjalnym transferze pomocnika do Olympique'u Lyon.

 

W międzyczasie Yagiz Sabuncuoglu podał również, że Fenerbahce odrzuciło opiewającą na dziewięć milionów euro ofertę PSV za reprezentanta Polski. 

 

Jeśli faktycznie Szymański podpisałby kontrakt ze Stade Rennes, to dołączyłby do innego reprezentanta Polski Przemysława Frankowskiego. Obecnie drużyna Habiba Beye zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligue 1, mając w dorobku 30 punktów.

Przejdź na Polsatsport.pl
FENERBAHCEFRANCJAPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJASEBASTIAN SZYMAŃSKISTADE RENNESTRANSFER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan de Zeeuw junior: W Alkmaar jest duże niezadowolenie, a po dzisiejszym meczu będzie jeszcze większe
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 