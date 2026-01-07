Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Relacja live i wynik na żywo

Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV. Turniej jest rozgrywany w formacie play-off, gdzie drużyny rywalizują między sobą w dwumeczu. Zwycięska ekipa awansuje do następnej rundy.

W tym sezonie Polskę reprezentuje JSW Jastrzębski Węgiel. Dla czwartej drużyny ubiegłego sezonu PlusLigi jest to powrót do tego pucharu po trzynastu latach.

Rywalem drużyny Andrzeja Kowala jest węgierski MAV Foxconn Szekesfehervar. Obie ekipy rozegrają rewanżowe spotkanie, decydujące o awansie do 1/8 finału. W pierwszym spotkaniu górą byli siatkarze Jastrzębskiego, którzy pokonali swoich rywali 3:1

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 18:00.

JZ, Polsat Sport