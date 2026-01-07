Sensacja była o krok! Znamy pierwszego półfinalistę United Cup!

USA rywalizowało w grupie A z Hiszpanią oraz Argentyną, natomiast w ćwierćfinale trafiło na Grecję, która w grupie E mierzyła się z Wielką Brytanią i Japonią. Faworytami byli Amerykanie, którzy wygrali ubiegłoroczną edycję (pokonując w finale Polskę), jak i premierową w 2023 roku.

Zaczęło się jednak od porażki w pojedynku singlistów. Taylor Fritz okazał się gorszy od Stefanosa Tsitsipasa 4:6, 5:7. To sprawiło, że niedługo później Coco Gauff znalazła się pod ścianą w konfrontacji z Marią Sakkari. Czwarta "rakieta" świata nie mogła bowiem pozwolić sobie na niepowodzenie, jeżeli chciała utrzymać swoją reprezentację w grze. Triumfatorka US Open zrealizowała plan w stu procentach, ponieważ wygrała pewnie 6:3, 6:2.

O losach awansu do półfinału musiał zadecydować mikst. W nim ponownie na korcie ujrzeliśmy Sakkari i Tsitsipasa po stronie greckiej, jak i Gauff po stronie amerykańskiej. Jej partnerem był Christian Harrison.

Kibice byli świadkami duży emocji i przede wszystkim wyrównanego starcia. Lepiej zaczęła ekipa "Hellady", która wygrała pierwszego seta 6:4. W drugiej partii w takim samym stosunku zwyciężyli Amerykanie, co oznaczało konieczność rozegrania supertiebreaka. W nim USA prowadziło już 5:0! Grecy aż trzykrotnie przegrywali akcje po swoim serwisie, ale to ich absolutnie nie podłamało. W kolejnych minutach to oni zaczęli przeważać i w efekcie doprowadzili w spektakularny sposób do remisu 6:6!

Końcówka należała jednak do "Jankesów". Trzy punkty z rzędu dały im trzy piłki meczowej. Grecy dzielnie walczyli i znowu byli o krok od wyrównania, ale ostatecznie ulegli 8:10.

Dzięki temu zwycięstwu Stany Zjednoczone są pierwszym półfinalistą United Cup. Ich rywalem będzie triumfator ćwierćfinału Polska - Australia.

Gauff/Harrison - Sakkari/Tsitsipas 2:1 (4:6, 6:4, 10:8)

