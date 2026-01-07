Sportowiec znaleziony w hotelu bez oznak życia. Tak uczczą jego pamięć

Zmarły 23 grudnia norweski biathlonista Sivert Guttorm Bakken zostanie uhonorowany pierwszym numerem startowym podczas zawodów Pucharu Świata w Oberhofie w dniach 8-11 stycznia - poinformowała jego macierzysta federacja.

- Otrzymaliśmy potwiedzenie od międzynarodowej federacji, że pierwszy ze startujących otrzyma numer dwa, a jedynka została zarezerowana dla Siverta. Przed startem w czwartek przewidziano minutę ciszy i brawa dla jego uczczenia - powiedziała sekretarz generalna norweskiej federacji Emilie Nordskar.

 

Podkreśliła też, że reprezentanci Norwegii będą startować w Oberhofie z czarnymi opaskami.

 

Bakken został znaleziony bez oznak życia 23 grudnia w hotelu w Lavaze we Włoszech, gdzie przebywał podczas prywatnego zgrupowania.

