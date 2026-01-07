Szczere słowa Hurkacza. Tego nie spodziewał się nawet on sam

Krystian NatońskiTenis

Hubert Hurkacz ma za sobą dwa kapitalne mecze w ramach turnieju United Cup w Australii. Polak pokonał najpierw Alexandra Zvereva, a następnie Tallona Griekspoora, imponując świetną formą. Nie widać po nim nawet śladu kontuzji, która wyeliminowała go z gry na ponad pół roku! Z tego powodu nawet sam zainteresowany jest zaskoczony swoją postawą.

Hubert Hurkacz wykonujący uderzenie forhendowe na korcie tenisowym.
fot. PAP
Hubert Hurkacz pozytywnie zaskoczony swoją formą po powrocie na kort

Hurkacz znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na tegoroczny United Cup, ale jego dyspozycja była wielką niewiadomą. Tym bardziej, że rywale należą do absolutnej czołówki światowej. Już w pierwszym pojedynku rywalem wrocławianina był Zverev, który w rankingu ATP zajmuje trzecie miejsce.

 

Tymczasem polski singlista zaprezentował się tak, jakby wcale nie pauzował. Niemiec został pokonany w dwóch setach, podobnie jak Griekspoor z Holandii. Postawa Hurkacza walnie przyczyniła się do tego, że Polska w pewnym stylu awansowała do ćwierćfinału.

 

- Dziękuję wszystkim za wsparcie, ponieważ jest to odczuwalne. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tych pierwszych meczach po powrocie. Dużo trenowałem, ale trenowanie a granie to jest zupełnie inna para kaloszy. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak moja gra obecnie wygląda. Po długiej przerwie jesteś przede wszystkim podekscytowany powrotem na kort, natomiast byłem dobrej myśli i pozytywnie nastawiony i być może tego zdenerwowania po mnie nie widać - podkreślił Hurkacz.

 

Przed Hurkaczem oraz Igą Świątek, Katarzyną Kawą i Janem Zielińskim kolejne wyzwania na United Cup.

 

- Wiadomo, że gramy teraz przeciwko Australijczykom u nich i to będzie wyzwanie, ale nie mogę się tego doczekać. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja - rzekł półfinalista Wimbledonu z 2021 roku.

 

Zobacz także

Rozmowa z Hubertem Hurkaczem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

United Cup: kto zagra w półfinale?

HUBERT HURKACZINNETENISUNITED CUP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński: Iga i Hubert byli dla nas inspiracją
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 