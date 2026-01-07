Szokujący romans w świecie sportu! Dzieli ich aż 20 lat różnicy (GALERIA)

Wieści, które przekazało TMZ zaszokowało publikę za oceanem, głównie ze względu na przepaść wiekową dzielącą zakochanych. Utytułowana wrestlerka i gracz NFL byli wielokrotnie widziani w swoim towarzystwie w ostatnich tygodniach, a dodatkowo nie kryli się ze swoją zażyłością. Sami zainteresowani nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia, a źródła określają ich relację jako "luźne spotykanie się".

42-letnia Stephanie Nicole Garcia-Colace, znana jako Nikki Bella, to jedna z najważniejszych postaci w historii kobiecego wrestlingu. Wraz z siostrą bliźniaczką, Brie, stworzyła duet "The Bella Twins", który zdominował dywizję kobiet w federacji WWE. Jest dwukrotną posiadaczką pasa Divas Champion (jej drugie panowanie trwało rekordowe 301 dni), a w 2020 roku została wprowadzona do Galerii Sław WWE (Hall of Fame).

ZOBACZ TAKŻE: Oto najlepsi sportowcy zeszłego roku. Dziennikarze wybrali



Jej życie prywatne było równie głośne, co kariera sportowa, głównie za sprawą sześcioletniego związku z największą gwiazdą federacji, Johnem Ceną. Para zaręczyła się w 2017 roku na ringu podczas WrestleManii 33, jednak do ślubu nigdy nie doszło. Rozstali się w 2018 roku, zaledwie miesiąc przed planowaną ceremonią.



Powodem były całkowicie odmienne wizje przyszłości. Bella desperacko pragnęła zostać matką, podczas gdy Cena od początku związku deklarował, że nie chce mieć dzieci (podał się nawet zabiegowi wazektomii). Ostatecznie Garcia spełniła swoje marzenie o macierzyństwie w późniejszym związku z tancerzem Artemem Chigvintsevem.



Cooper DeJean to natomiast 22-letni zawodnik futbolu amerykańskiego, występujący w lidze NFL na pozycji cornerbacka (obrońcy). Obecnie reprezentuje barwy Philadelphia Eagles. Został wybrany przez tę drużynę z 40. numerem w drugiej rundzie draftu w 2024 roku.



Swoją karierę rozpoczął od występów w lidze akademickiej (NCAA) na Uniwersytecie Iowa. W barwach Iowa Hawkeyes dał się poznać jako wybitny defensor i zdobył nawet liczne wyróżnienia indywidualne (m.in. nagrody dla najlepszego obrońcy i specjalisty od powrotów w konferencji Big Ten).

Gwiazda WWE spotyka się z młodszym o 20 lat zawodnikiem NFL! Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport