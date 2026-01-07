To może być pierwszy transfer Papszuna w Legii. Reprezentant kraju

Jest nim Sandro Tremoulet, który występuje obecnie w barwach serbskiego Radnika. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa jednak z końcem czerwca. Portal Transfermarkt wycenia go na 250 tys. euro.

Gdyby udało się go pozyskać, o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Kamilem Piątkowskim. Josue Casse dodał jednak, że poza Legią środkowym obrońcą zainteresowane są Olimpija Ljubljana oraz Raków Częstochowa.

26-latek rozegrał w tym sezonie ligowym 16 meczów, w których strzelił jednego gola. Do aktualnej drużyny trafił przed sezonem. Wcześniej przez pół roku był bezrobotny, od kiedy rozstał się z ormiańskim Araratem Erewań.

Tremoulet to reprezentant Madagaskaru, dla którego rozegrał dotąd osiem spotkań. Pod koniec roku czterokrotnie wybiegł nawet w podstawowym składzie w meczach el. mistrzostw świata.

Legia już w sobotę 10 stycznia wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii. Poprzedniego dnia rozegra za to mecz kontrolny z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce.