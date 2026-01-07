To może być pierwszy transfer Papszuna w Legii. Reprezentant kraju
Legia Warszawa już za nieco ponad trzy tygodnie zainauguruje drugą część sezonu w ekstraklasie. Wiele wskazuje na to, że trener Marek Papszun będzie chciał wzmocnić zespół. Dziennikarz Josue Casse wskazał piłkarza, który rzekomo znalazł się na liście życzeń Legii.
Jest nim Sandro Tremoulet, który występuje obecnie w barwach serbskiego Radnika. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa jednak z końcem czerwca. Portal Transfermarkt wycenia go na 250 tys. euro.
Gdyby udało się go pozyskać, o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Kamilem Piątkowskim. Josue Casse dodał jednak, że poza Legią środkowym obrońcą zainteresowane są Olimpija Ljubljana oraz Raków Częstochowa.
26-latek rozegrał w tym sezonie ligowym 16 meczów, w których strzelił jednego gola. Do aktualnej drużyny trafił przed sezonem. Wcześniej przez pół roku był bezrobotny, od kiedy rozstał się z ormiańskim Araratem Erewań.
Tremoulet to reprezentant Madagaskaru, dla którego rozegrał dotąd osiem spotkań. Pod koniec roku czterokrotnie wybiegł nawet w podstawowym składzie w meczach el. mistrzostw świata.
Legia już w sobotę 10 stycznia wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii. Poprzedniego dnia rozegra za to mecz kontrolny z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce.