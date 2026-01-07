Transferowy hit w PKO BP Ekstraklasie! Ściągnęli reprezentanta Polski

27-latek ma ważny kontrakt ze śląskim klubem do końca czerwca tego roku. Wiadomo już, że nie zostanie w nim dłużej. To wychowanek gliwickiego Piasta. Do pierwszej drużyny trafił w 2014 roku i grał w nim pięć lat. Wrócił w 2022 roku i zdążył w sumie rozegrać 175 spotkań, w których strzelił 20 goli i zanotował siedem asyst.

Dziczek ma również za sobą przeszłość we Włoszech, gdzie bronił barw Salernitany, dla której wystąpił w 36 meczach, zdobywając bramkę i dwie asysty. Grał tam w latach 2019-2021 w Serie B, będąc na wypożyczeniu z Lazio. W klubie ze stolicy Italii nie zagrał jednak ani minuty.

Defensywny pomocnik ma także za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza. Doszło do niego 12 października 2023 roku na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Trzy dni później zagrał drugi i jak dotąd ostatni raz przeciwko Mołdawii.

Dziczek podpisał kontrakt z Pogonią na trzy lata z opcją przedłużenia o rok. Szczecinianie w obecnym sezonie zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z zaledwie punktem przewagi nad strefą spadkową.

