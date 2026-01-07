Umowa polskiego napastnika rozwiązana! Szykuje się powrót do Ekstraklasy?

"AEK Larnaka informuje o zakończeniu za obopólną zgodą współpracy z Karolem Angielskim. Dziękujemy piłkarzowi za wkład w rozwój naszego zespołu i życzymy mu sukcesów w dalszej karierze" - napisano na stronie klubu.

Angielski, były piłkarz m.in. Piasta Gliwice, Wisły Płock, Radomiaka Radom, tureckiego Sivassporu i greckiego Atromitosu, występował na Cyprze od 2024 roku.

W poprzednim sezonie tamtejszej ekstraklasy zdobył siedem bramek, a w obecnym - jedną (opuścił kilka meczów z powodu kontuzji). Dobrze spisywał się w europejskich pucharach. W sierpniu strzelił gola m.in. Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy (4:1), a w grudniu trafił do siatki w spotkaniu Ligi Konferencji ze Shkendiją Tetowo (1:0).

Według informacji mediów napastnik może wrócić do polskiej ligi.

PAP