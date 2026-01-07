United Cup: Polska - Australia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Przed nami kolejny mecz reprezentacji Polski podczas tegorocznej edycji United Cup. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się w ćwierćfinale z narodową drużyną Australii. Kiedy mecz Polska - Australia? O której godzinie?
Polacy do tej pory bardzo dobrze prezentowali się w tej edycji United Cup. Tenisistki i tenisiści znad Wisły awansowali do ćwierćfinału międzynarodowej imprezy z pierwszego miejsca w grupie. Biało-Czerwoni na pierwszym etapie turnieju rozprawili się z Niemcami i Holendrami, nie przegrywając w tym czasie ani jednego meczu. Do tej pory na korcie z polskiej kadry pojawili się: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Hubert Hurkacz i Jan Zieliński.
Australijczycy natomiast wygrali zmagania w grupie D, pokonując Czechów i Norwegów. W składzie gospodarzy są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.
Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.
W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.
Mecz Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup zostanie rozegrany w piątek 9 stycznia.
Iga Świątek - Maya Joint; 07:30
Hubert Hurkacz - Alex de Minaur; nie przed 09:00
Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Hunter Storm/John-Patrick Smith; po zakończeniu meczu Huberta Hurkacza
Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.