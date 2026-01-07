WTA w Brisbane: Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea. Relacja live i wynik na żywo

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea to mecz trzeciej rundy turnieju WTA w Brisbane. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sabalenka - Cirstea na Polsatsport.pl.

Liderka światowego rankingu oficjalnie rozpoczęła sezon od zwycięstwa. W pierwszej rundzie miała "wolny los", a w kolejnej zmierzyła się z Cristianą Bucsą, wygrywając w dwóch setach. Teraz na jej drodze stanie Cirstea.

 

Rumunka ma za sobą dwa spotkania w Brisbane. Najpierw ograła Anastazję Pawluczenkową, a następnie okazała się lepsza od Jeleny Ostapenko. W obu przypadkach nie straciła nawet seta.

 

Sabalenka grała z Cirsteą dwukrotnie. Obie zawodniczki wygrały po jednym spotkaniu. Jak będzie tym razem?

