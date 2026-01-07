Obie tenisistki rozpoczęły rywalizację w Brisbane od drugiej rundy, ponieważ skorzystały z przywileju rozstawienia. Kazaszka występuje z numerem trzecim, natomiast Hiszpanka z "piętnastką". Rybakina nie miała większych problemów z pokonaniem w swoim pierwszym meczu podczas turnieju w Australii Chinki Shuai Zhang i pokonała ją w dwóch setach - 6:3, 7:5.

ZOBACZ TAKŻE: Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

Badosa stanęła przed znacznie trudniejszym wyzwaniem. Jej rywalką w drugiej rundzie była Czeszka Marie Bouzkova. 28-latka potrzebowała ponad trzech godzin, by ostatecznie przechylić szalę na swoją stronę i pokonać niżej notowaną przeciwniczkę 6:7(4), 6:4, 6:2.

Ostatnia konfrontacja między tymi zawodniczkami miała miejsce niemal rok temu. W lutym, podczas 1/8 finału WTA w Dubaju, lepsza okazała się Rybakina. Wygrała wówczas w trzech setach - 4:6, 7:6(8), 7:6(2).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Rybakina - Badosa na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport