Z kim Polacy mogą zagrać w półfinale United Cup? Już wszystko jasne

Tenis

Przed Polakami mecz ćwierćfinałowy United Cup, w którym zmierzą się z Australijczykami. Już wiemy, kto czeka na triumfatora tego starcia w półfinale międzynarodowej rywalizacji.

Dwie tenisistki, jedna w czerwonej koszulce, druga w białej czapce i koszulce, świętujące zwycięstwo na korcie tenisowym.
fot. AFP
USA czeka już na Polskę w półfinale United Cup

Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Iga Świątek i spółka najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału. 

 

W nim tenisistki i tenisiści znad Wisły staną naprzeciwko gospodarzy turnieju - Australijczyków. Rywalizacja rozpocznie się z samego rana w piątek 9 stycznia. Transmisja tego meczu będzie dostępna w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

 

Co oczywiste, jeżeli Polacy sięgną po zwycięstwo, to zagwarantują sobie miejsce w półfinale. Już wiemy, z kim mogą zmierzyć się tam Polacy. W środowy poranek pierwszy ćwierćfinał United Cup wygrali Amerykanie. Ekipa ze Stanów Zjednoczonych po zaciętej rywalizacji pokonała grecką drużynę 2:1.

 

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie to właśnie Stany Zjednoczone i Polska rywalizowały w finale United Cup. Wtedy lepsza okazała się ekipa z Ameryki Północnej.

 

Ewentualny półfinał z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w sobotę 10 stycznia w Sydney. Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
AUSTRALIAINNEPOLSKASTANY ZJEDNOCZONETENISUNITED CUP
