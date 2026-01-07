Z kim Polacy mogą zagrać w półfinale United Cup? Już wszystko jasne

Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Iga Świątek i spółka najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja była o krok! Znamy pierwszego półfinalistę United Cup!

W nim tenisistki i tenisiści znad Wisły staną naprzeciwko gospodarzy turnieju - Australijczyków. Rywalizacja rozpocznie się z samego rana w piątek 9 stycznia. Transmisja tego meczu będzie dostępna w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Co oczywiste, jeżeli Polacy sięgną po zwycięstwo, to zagwarantują sobie miejsce w półfinale. Już wiemy, z kim mogą zmierzyć się tam Polacy. W środowy poranek pierwszy ćwierćfinał United Cup wygrali Amerykanie. Ekipa ze Stanów Zjednoczonych po zaciętej rywalizacji pokonała grecką drużynę 2:1.

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie to właśnie Stany Zjednoczone i Polska rywalizowały w finale United Cup. Wtedy lepsza okazała się ekipa z Ameryki Północnej.

Ewentualny półfinał z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w sobotę 10 stycznia w Sydney. Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport