Z kim zagrają Polacy na United Cup? Znamy kolejnego rywala
Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału tegorocznej edycji United Cup. Z kim zmierzą się Biało-Czerwoni na tym etapie rywalizacji? Poznaliśmy kolejnego rywala.
W nocy z wtorku na środę Polacy rozegrali swój drugi mecz podczas tegorocznej edycji United Cup. Warto przypomnieć, że wcześniej Biało-Czerwoni bez problemu rozprawili się z narodową drużyną Niemiec. Teraz Iga Świątek i spółka byli w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z Holandią.
Dzięki temu triumfowi zawodniczki i zawodnicy znad Wisły zapewnili sobie awans do ćwierćfinału United Cup z pierwszego miejsca w grupie. Już wiemy, z kim Biało-Czerwoni zmierzą się w kolejnym etapie rywalizacji.
Z kim zagra Polska w ćwierćfinale United Cup?
Naprzeciwko reprezentacji Polski stanie drużyna narodowa Australii. Z gospodarzami United Cup zmierzymy się w ćwierćfinale już 9 stycznia. Australijczycy zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, pokonując Czechów i Norwegów.
Z kim może zagrać Polska w półfinale United Cup?
Jeżeli Biało-Czerwoni przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę w ćwierćfinale United Cup, to w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą pary USA - Grecja.
