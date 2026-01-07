Z kim zagrają Polacy na United Cup? Znamy kolejnego rywala

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału tegorocznej edycji United Cup. Z kim zmierzą się Biało-Czerwoni na tym etapie rywalizacji? Poznaliśmy kolejnego rywala.

Z kim zagra Polska w ćwierćfinale United Cup?

W nocy z wtorku na środę Polacy rozegrali swój drugi mecz podczas tegorocznej edycji United Cup. Warto przypomnieć, że wcześniej Biało-Czerwoni bez problemu rozprawili się z narodową drużyną Niemiec. Teraz Iga Świątek i spółka byli w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z Holandią. 

 

Dzięki temu triumfowi zawodniczki i zawodnicy znad Wisły zapewnili sobie awans do ćwierćfinału United Cup z pierwszego miejsca w grupie. Już wiemy, z kim Biało-Czerwoni zmierzą się w kolejnym etapie rywalizacji.

Z kim zagra Polska w ćwierćfinale United Cup?

Naprzeciwko reprezentacji Polski stanie drużyna narodowa Australii. Z gospodarzami United Cup zmierzymy się w ćwierćfinale już 9 stycznia. Australijczycy zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, pokonując Czechów i Norwegów.

Z kim może zagrać Polska w półfinale United Cup?

Jeżeli Biało-Czerwoni przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę w ćwierćfinale United Cup, to w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą pary USA - Grecja.

 

Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
