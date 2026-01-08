Adoptuj Mistrza - województwo małopolskie
W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie małopolskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.
W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa małopolskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.
Jak skorzystać z listy poniżej?
Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.
Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!
Województwo małopolskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota
Stowarzyszenie Psiomocni ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Zmieńmy Świat ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na łapy ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Przytulisko w Harbutowicach prowadzone przez Fundację im. Bożenny Chechlińskiej ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Dla Zwierząt La Fauna ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Zwierzęta Podhala ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Przytul Sierściucha ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Zwierzęta Krakowa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Mon Ami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Skrzydlaty Pies ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Czarna Owca Pana Kota ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja dla zwierząt Dar Serca ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Dog Rescue ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Małopolska Organizacja na Rzecz Natury ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Nowy Sącz ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Równi Wobec Życia ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja PSYstań dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Victoria na 4 łapy ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Mamy Kota ➡️ Kliknij tutaj - kotki
OTOZ Animals Oddział Oświęcim ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Przyjaciele konia Petrusa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Koci Patrol ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Mam Głos” ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja KoTak ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Kocia Ferajna ➡️ Kliknij tutaj - kotki
"Koci Dom” Fundacja im. Józefy Krawczyk ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Stowarzyszenie Rozmerdane Ranczo ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja House of Cats ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Na Brzegu ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce odział Tarnów ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Przygarnij Psiaka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Przytulisko Reksio w Szczucinie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla Zwierząt w Nowym Targu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Tarnowski Azyl Dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE, Racławice ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko w Borku- Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Gminne Schronisko dla psów w Starym Sączu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chełmku ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Gminne Schronisko dla Psów w Wielogłowach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krynicy Zdroju ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Lista miejsc w podziale na możliwość adopcji 🐶psa lub 🐱kota
A jeśli odległość Cię nie zniechęca…
Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.
Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):
📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl
Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.
