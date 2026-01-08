Flick przerwał milczenie ws. Lewandowskiego. "Rozmawiałem z nim"

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygasa z końcem czerwca. Hansi Flick po meczu z Athletikiem Bilbao dostał pytanie o przyszłość Polaka. - Jestem naprawdę szczęśliwy, że go mamy - powiedział.

Hansi Flick o przyszłości Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski nie pojawił się na murawie podczas środowego spotkania z Athletikiem Bilbao. Nie było też zbytnio potrzeby, gdyż FC Barcelona prowadziła już do przerwy 4:0, a w drugiej połowie strzeliła jeszcze jednego gola. Mimo to o naszym piłkarzu zrobiło się dość głośno po ostatnim gwizdku arbitra.

 

Podczas pomeczowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Hansiego Flicka o przyszłość reprezentanta Polski. 

 

- Nie wiem tego - zaczął niemiecki szkoleniowiec. - Jestem z nim bardzo szczery, jestem naprawdę szczęśliwy, że go mamy. Jest na dobrym poziomie, ciężko trenuje, strzela gole - wyznał.

 

Flick przyznał, że posiada dwóch świetnych napastników i cieszy się z ich jakości. Nie ma co się dziwić, zwłaszcza że Ferran Torres otworzył wynik starcia z Athletikiem i ma już na koncie łącznie 14 goli w tym sezonie. Lewandowski ma zatem sporą konkurencję.

 

- Nie powiem, że Lewandowski opuści klub, dlaczego miałbym to robić? - zapytał retorycznie. - Mamy czas, rozmawiałem z nim i zobaczymy, co się wydarzy, zdecydujemy na koniec sezonu - podsumował. 

