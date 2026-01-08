Głośny transfer w Polsce! Gwiazda PKO BP Ekstraklasy zmienia klub

Krystian NatońskiPiłka nożna

Według doniesień portalu "Meczyki.pl", Zagłębie Lubin porozumiało się z Rakowem Częstochowa w sprawie wykupienia Leonardo Rochy na zasadzie definitywnego transferu. Dotychczas portugalski napastnik reprezentował "Miedziowych" w ramach wypożyczenia.

Piłkarz w pomarańczowym stroju prowadzi piłkę na boisku, podczas gdy przeciwnik w białej koszulce próbuje go zatrzymać.
fot. Cyfrasport
Rocha zostanie w Zagłębiu Lubin

Rocha został wypożyczony z Rakowa do Zagłębia przed rozpoczęciem tego sezonu. 28-latek był bardzo ważną częścią zespołu dowodzonego przez Leszka Ojrzyńskiego, czego dowodem bilans ośmiu bramek i asysty w szesnastu spotkaniach ligowych.

 

Częstochowianie postanowili skrócić jego okres wypożyczenia, co zmusiło włodarzy Zagłębia do wykupienia Portugalczyka, jeżeli chcieli, aby ten nadal reprezentował ich barwy. I tak się stało. Jak informuje portal "Meczyki.pl", obie strony dogadały się w sprawie transferu za 900 tysięcy euro. To jeden z rekordowych kwot w historii w kontekście przenosin piłkarza z jednego do drugiego klubu Ekstraklasy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Papszun zdecyduje. Lider chce zostać w Legii

 

Rocha kompletnie nie sprawdził się w Rakowie, strzelając zaledwie dwa gole i notując trzy asysty w 24 meczach, toteż wicemistrzowie Polski postanowili zarobić na nim, ponieważ jego kontrakt był ważny do końca czerwca 2028 roku. Portugalczyk trafił pod Jasną Górę w styczniu zeszłego roku z Radomiaka Radom, gdzie był największą gwiazdą zespołu. W 51 spotkaniach zdobył 21 bramek i asystę. W Częstochowie nie spełnił jednak oczekiwań.

 

Zagłębie z Rochą w składzie ma szansę powalczyć na wiosnę nawet o mistrzostwo Polski. Lubinianie plasują się na piątym miejscu ze stratą tylko dwóch punktów do prowadzącej Wisły Płock.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALEONARDO ROCHAPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASARAKÓW CZĘSTOCHOWAZAGŁĘBIE LUBIN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Oskar Pietuszewski zostanie gwiazdą? "Potencjał na karierę międzynarodową"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 