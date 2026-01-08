Głośny transfer w Polsce! Gwiazda PKO BP Ekstraklasy zmienia klub

Rocha został wypożyczony z Rakowa do Zagłębia przed rozpoczęciem tego sezonu. 28-latek był bardzo ważną częścią zespołu dowodzonego przez Leszka Ojrzyńskiego, czego dowodem bilans ośmiu bramek i asysty w szesnastu spotkaniach ligowych.

Częstochowianie postanowili skrócić jego okres wypożyczenia, co zmusiło włodarzy Zagłębia do wykupienia Portugalczyka, jeżeli chcieli, aby ten nadal reprezentował ich barwy. I tak się stało. Jak informuje portal "Meczyki.pl", obie strony dogadały się w sprawie transferu za 900 tysięcy euro. To jeden z rekordowych kwot w historii w kontekście przenosin piłkarza z jednego do drugiego klubu Ekstraklasy.

Rocha kompletnie nie sprawdził się w Rakowie, strzelając zaledwie dwa gole i notując trzy asysty w 24 meczach, toteż wicemistrzowie Polski postanowili zarobić na nim, ponieważ jego kontrakt był ważny do końca czerwca 2028 roku. Portugalczyk trafił pod Jasną Górę w styczniu zeszłego roku z Radomiaka Radom, gdzie był największą gwiazdą zespołu. W 51 spotkaniach zdobył 21 bramek i asystę. W Częstochowie nie spełnił jednak oczekiwań.

Zagłębie z Rochą w składzie ma szansę powalczyć na wiosnę nawet o mistrzostwo Polski. Lubinianie plasują się na piątym miejscu ze stratą tylko dwóch punktów do prowadzącej Wisły Płock.

Polsat Sport