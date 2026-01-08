Grupa Polsat - Interia zwyciężyła w 2025 roku w internecie. Największa przewaga w historii

Grupa Polsat - Interia (20,21 mln RU) wygrała w grudniu z rekordową przewagą nad drugim wydawcą. Wyprzedziła RAS Polska o 918 tys. RU i jako jedyna w rankingu przekroczyła barierę 20 mln RU. Interia (14,15 mln RU) zamknęła natomiast rok jako największa domena i portal pierwszego wyboru w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się Onet.pl (13,95 mln RU), a na trzecim - WP.pl (13,67 mln RU).



Według badania Mediapanel Grupa Polsat - Interia wygrała w internecie w 2025 roku. Użytkownicy docenili, że wydawca w dobie rosnącej dezinformacji i napięć geopolitycznych zapewnia "tu i teraz" zawsze bezpłatny dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych i obiektywnych informacji z Polski i ze świata. Od polityki, sportu i biznesu, po sprawy społeczne, ekologię i rozrywkę.



Grupa Polsat - Interia zwyciężyła w topowych kategoriach tematycznych w 2025 roku:



Pomponik.pl wygrał w kategorii "Plotki, życie gwiazd", osiągając najwyższy średniomiesięczny zasięg – 5,62 mln RU.



Zielona Interia to najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce. Wygenerowała najwyższy średni zasięg miesięczny – 2,57 mln RU.



Deccoria.pl zwyciężyła w kategorii "Wyposażenie wnętrz i ogród" z najwyższym średniomiesięcznym zasięgiem – 2,95 mln RU.



Grupa Polsat - Interia to nr 1 wśród fanów kategorii "Nauka i Technologia" w 2025 roku. Serwisy Interia Geekweek, Zielona Interia oraz Antyweb.pl wygenerowały najwyższy średni zasięg każdego miesiąca – 5,63 mln RU.



Grupa Polsat - Interia wygrała w kategorii "Pogoda". Interia Pogoda i Twoja Pogoda osiągnęły łącznie najwyższy średniomiesięczny zasięg – 8,31 mln RU.



Interia Geekweek to także od czterech miesięcy (wrzesień – grudzień) nr 1 wśród serwisów w kategorii "Nauka i Technologia".

Grupa Polsat - Interia