Jest ćwierćfinał polskiej tenisistki! Awans po zaciętym boju

Julian CieślakTenis

Magda Linette pokonała po emocjonującej, trzysetowej batalii Włoszkę Elisabettę Cocciaretto i awansowała do najlepszej ósemki imprezy WTA w Auckland. O miejsce w półfinale rozstawiona z "5" Polka zmierzy się z turniejową "4" - Filipinką Alexandrą Ealą.

Magda Linette macha do publiczności trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP/EPA
Magda Linette

Magda Linette inauguruje w tym tygodniu sezon 2026. Polka przystąpiła do imprezy rangi WTA 250 w Auckland, gdzie została rozstawiona z numerem 5. W pierwszej rundzie poznanianka wyeliminowała legendę tenisa - Amerykankę Venus Williams, natomiast w drugiej fazie mierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.

 

Już w pierwszym gemie doszło do przełamania, a jego autorką była zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego. Nasza rodaczka odrobiła straty chwilę później, wyrównując na 2:2. Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce, a wtedy więcej zimnej krwi zachowała Linette. Polka zdobyła breaka na 7:5, zamykając tym samym pierwszą partię.

 

W drugiej odsłonie zmagań od początku inicjatywa była po stronie Cocciaretto. Ta szybko wypracowała sobie prowadzenie 4:1 z dwoma przełamaniami. Ostatecznie Włoszka triumfowała 6:2, wyrównując stan całej rywalizacji.

 

Obraz spotkania uległ zmianie w decydującym akcie potyczki. W nim wydarzenia na korcie zostały zdominowane przez Linette, która błyskawicznie odskoczyła na 4:0, dwukrotnie odbierając podanie Cocciaretto. Włoszka zdołała zniwelować część strat, jednak nie na tyle, by móc przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Linette odniosła wiktorię 6:3, meldując się w ćwierćfinale ASB Classic.

 

Polka powalczy tym samym o półfinał turnieju w Auckland. Po drugiej stronie siatki stanie rozstawiona z "4" Filipinka Alexandra Eala. Ta wyeliminowała wcześniej dwie Chorwatki: odpowiednio Donnę Vekić i Petrę Marcinko.

 

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto 7:5, 2:6, 6:3

ALEXANDRA EALAASB CLASSICASB CLASSIC 2026ELISABETTA COCCIARETTOMAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 250 AUCKLANDWTA 250 AUCKLAND 2026WTA AUCKLANDWTA AUCKLAND 2026WTA TOUR
