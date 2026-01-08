Jest ćwierćfinał polskiej tenisistki! Awans po zaciętym boju

Magda Linette inauguruje w tym tygodniu sezon 2026. Polka przystąpiła do imprezy rangi WTA 250 w Auckland, gdzie została rozstawiona z numerem 5. W pierwszej rundzie poznanianka wyeliminowała legendę tenisa - Amerykankę Venus Williams, natomiast w drugiej fazie mierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.

Już w pierwszym gemie doszło do przełamania, a jego autorką była zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego. Nasza rodaczka odrobiła straty chwilę później, wyrównując na 2:2. Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce, a wtedy więcej zimnej krwi zachowała Linette. Polka zdobyła breaka na 7:5, zamykając tym samym pierwszą partię.

W drugiej odsłonie zmagań od początku inicjatywa była po stronie Cocciaretto. Ta szybko wypracowała sobie prowadzenie 4:1 z dwoma przełamaniami. Ostatecznie Włoszka triumfowała 6:2, wyrównując stan całej rywalizacji.

Obraz spotkania uległ zmianie w decydującym akcie potyczki. W nim wydarzenia na korcie zostały zdominowane przez Linette, która błyskawicznie odskoczyła na 4:0, dwukrotnie odbierając podanie Cocciaretto. Włoszka zdołała zniwelować część strat, jednak nie na tyle, by móc przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Linette odniosła wiktorię 6:3, meldując się w ćwierćfinale ASB Classic.

Polka powalczy tym samym o półfinał turnieju w Auckland. Po drugiej stronie siatki stanie rozstawiona z "4" Filipinka Alexandra Eala. Ta wyeliminowała wcześniej dwie Chorwatki: odpowiednio Donnę Vekić i Petrę Marcinko.

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto 7:5, 2:6, 6:3