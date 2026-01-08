Kamil Majchrzak - Danił Miedwiediew. Wynik meczu ATP w Brisbane. Kto wygrał?

Majchrzak, zajmujący obecnie 59. miejsce w światowym rankingu, przygotowuje się do swojego trzeciego występu w australijskim turnieju. W drodze do tej fazy rozgrywek 29-latek odprawił już dwóch wymagających przeciwników. Na inaugurację wyeliminował Daniela Altmaiera (7:6(4), 6:0), a następnie, po niezwykle zaciętym boju, okazał się lepszy od Reilly'ego Opelki, którego pokonał 6:7(2), 7:6(7), 7:6(8).

Teraz jednak poprzeczka powędruje znacznie wyżej, gdyż po drugiej stronie siatki stanie Daniił Miedwiediew. Były lider rankingu ATP idzie przez turniej w Brisbane jak burza. Rosjanin nie stracił jeszcze ani jednego seta i pewnie ograł zarówno Martona Fucsovicsa (6:2, 6:3), jak i Francesa Tiafoe (6:3, 6:2).

Co ciekawe, będzie to pierwsza konfrontacja tych tenisistów, mimo że obaj od ponad dekady rywalizują w cyklu ATP.

Majchrzak - Miedwiediew. Wynik meczu ATP w Brisbane. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Miedwiediew, w ćwierćfinale turnieju ATP w Brisbane, dowiemy się w piątek, 9 stycznia. Początek meczu zaplanowano około godziny 11:00.

Polsat Sport