Kapitalna seria polskich tenisistów! Nieprzerwanie wśród najlepszych

W 2023 roku Polska przegrała w półfinale z USA, a w dwóch kolejnych latach dotarła do finału. Mecze o tytuł przegrała, kolejno, z Niemcami i USA.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Świątek. "Tęsknię"

Fazę grupową obecnej edycji Biało-Czerwoni przeszli w świetnym stylu, wygrywając po 3:0 z Niemcami i Holandią. Duża w tym zasługa Huberta Hurkacza, który w Sydney wrócił po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana.

- Nie wiedziałem, czego się po sobie tutaj spodziewać. Oczywiście, generalnie oczekujemy wiele, ale rzeczywistość mogła okazać się inna. Wiedziałem, że jestem gotowy. Nadal jednak potrzebuję czasu, żeby się poprawić i rozwinąć - powiedział po awansie do ćwierćfinału.

28-letni wrocławianin najpierw pokonał trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva, a potem 25. Holendra Tallona Griekspoora. W piątek znów zagra z wymagającym rywalem - Alex de Minaur na liście ATP jest szósty.

- Alex odnosił duże sukcesy w ostatnich latach. Jest naprawdę szybki, porusza się po korcie niesamowicie dobrze. To będzie dobre wyzwanie, zwłaszcza przed australijską publicznością - dodał Hurkacz, który z de Minaurem ma bilans 1:2.

Z dwoma zawodnikami z czołowej "10" rankingu na jednym turnieju Hurkacz wygrał ostatnio w 2022 roku w Halle. Wówczas w ćwierćfinale pokonał dziewiątego Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a, a w finale lidera zestawienia Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Iga Świątek miała na razie teoretycznie słabsze rywalki, ale 39. w rankingu Niemka Eva Lys sprawiła jej sporo problemów. Ostatecznie Polka wygrała 3:6, 6:3, 6:4. Holenderkę Suzan Lamens (97. WTA) pokonała natomiast 6:3, 6:2. W piątek jej rywalką będzie 32. na liście WTA Maya Joint. We wrześniu 19-letnią Australijkę gładko pokonała w półfinale w Seulu 6:0, 6:2.

- Każdy mecz to inna historia. Mniej więcej wiem, jak wygląda jej gra, ale ona też ma już pojęcie, czego się po mnie spodziewać. Będę musiała przygotować się taktycznie, oglądając ostatnie jej mecze. Będę gotowa - podkreśliła sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Na zwycięzców tego ćwierćfinału czekają już broniący tytułu Amerykanie. W drugim półfinale Szwajcaria zagra z Belgią.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 7:30 czasu polskiego od pojedynku Świątek z Joint. Po nich na kort wyjdą Hurkacz i de Minaur, a na zakończenie rozegrany zostanie mikst.

United Cup: Polska - Australia. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Ćwierćfinał Polska - Australia w United Cup odbędzie się 9 stycznia. Jako pierwsze, o godzinie 7:30, na kort wyjdą Świątek i Joint. Następnie Hubert Hurkacz zagra z Alexem de Minaurem, a na koniec do akcji wkroczą pary mieszane. Transmisja wszystkich spotkań w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.