Kluczowy siatkarz zostaje w Bełchatowie!

Szalacha trafił do Bełchatowa w 2024 roku i obecnie rozgrywa swój drugi sezon w barwach Skry, ale wiadomo już, że nie ostatni. Niespełna 32-letni zawodnik wcześniej grał w takich klubach jak AZS Częstochowa, Jastrzębski Węgiel czy Aluron CMC Warta Zawiercie. Na koncie posiada mistrzostwo oraz Puchar Polski.

– Z przyjemnością obserwujemy postawę Michała w barwach Skry i cieszymy się, że nasza współpraca będzie kontynuowana. To zawodnik, który daje zespołowi nie tylko jakość sportową, ale też spokój, doświadczenie i stabilność – cechy absolutnie kluczowe na pozycji środkowego. Michał od początku udowadniał, że jest ważnym elementem drużyny, a jego postawa na boisku i poza nim idealnie wpisuje się w wartości naszego klubu. Przed nami kolejne wyzwania i ambicje, a fakt, że Michał zostaje z nami na sezon 2026/2027, to bardzo dobra wiadomość dla całej żółto-czarnej rodziny - podkreślił prezes Skry, Michał Bąkiewicz.

Skra konsekwentnie buduje kadrę już na kolejny sezon. Wcześniej poinformowano o przedłużeniu umowy z Arkadiuszem Żakietą oraz trenerem Krzysztofem Stelmachem. Wciąż ważny kontrakt ma Grzegorz Łomacz. Teraz do tego grona dołącza Szalacha.

Skra w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, o czym świadczy bilans dziewięciu zwycięstw i czterech porażek w PlusLidze, co daje piąte miejsce w tabeli i niewielką stratę do czołowych lokat.

